Олимпийская чемпионка из России завершила карьеру из-за онкологического заболевания

Российская гандболистка Владлена Бобровникова завершила профессиональную карьеру. 35-летняя спортсменка приняла такое решение из-за онкологического заболевания.

«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остаётся в системе клуба «Ростов-Дон». На данный момент она проходит процесс реабилитации», – цитирует ТАСС представителя клуба «Ростов-Дон», за который гандболистка выступала с 2012 года.

Напомним, Бобровникова – олимпийская чемпионка 2016 года. Также она помогла сборной России выиграть серебро на Играх в 2020 года, прошедших в Токио.

Весной 2023-го у Бобровниковой обнаружили лимфому Ходжкина.