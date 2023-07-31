Чемпион Европы по пляжному гандболу Задорожний умер в возрасте 27 лет

Гандболист команды «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови. Ему было 27 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера команды Сергея Крамского.

«У него мама уже лет 15 борется с онкологией, по всей вероятности, эта болезнь передалась ему по наследству, — сказал Крамской. — Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану, и пожелал удачи в предстоящих матчах».

Задорожний также является чемпионом Европы в составе молодёжной сборной России. Также на его счету три победы в чемпионате России. В классическом гандболе две победы в Высшей лиге.