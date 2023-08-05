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Юниорская сборная России забила команде Киргизии 76 мячей на Играх стран СНГ

Правда, разгромный счёт не дотянул до рекорда, зафиксированного в книге рекордов Гиннесса.
05 августа 2023 13:42
автор: Александр Евграфов

Гандболистки юниорской сборной России, составленной из игроков до 19 лет, разгромили команду из Киргизии в стартовом матче турнира в рамках Игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

Встреча, которая прошла в субботу в Бресте, закончилась победой россиянок со счётом 76:1 (37:0).

Однако счёт не стал рекордным в международных соревнованиях. В книге рекордов Гиннесса зафиксирован результат матча, состоявшегося в августе 1981 года, когда сборная СССР разгромила команду Афганистана со счётом 86:2.

источник: «Советский спорт»
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