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Африканские гандболисты пропали без вести на чемпионате мира в Хорватии

Полиция начала поиски спортсменов.
11 августа 2023 07:34
автор: Александр Шульгин

Десять африканских гандболистов сборной Бурунди пропали без вести в Хорватии во время проходящего там юношеского чемпионата мира.

По информации Mundo Deportivo, они покинули расположение своей национальной команды и уехали в неизвестном направлении. Полиция уже приступила к поискам пропавших и расследованию инцидента.

Добавим, что Бурунди является одной из беднейших стран Африки, а Хорватия - транзитной зоной для мигрантов с африканского континента в Европу.

Напомним, что сборная России в настоящее время отстранена от участия в международных турнирах.

источник: El Mundo Deportivo
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