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Олимпийская чемпионка Бобровникова назвала победу которая для неё важнее, чем золото Игр

Спортсменка опубликовала новое видео в социальных сетях.
22 августа 2023 08:56
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала о победе, которая стала для неё важнее, чем золото Игр.

Спортсменка опубликовала в социальных сетях видел, где она «бежит» из онкоцентра.

«Бегу из онкоинститута подальше! Потому что я победила рак! Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни! Но победа над раком самая важная», - говорится в сообщении Бобровниковой.

В мае 35-летней спортсменке диагностировали лимфома Ходжкина (опухолевое заболевание лимфатической системы). В июле было сообщено, что она завершила карьеру, а в начале августе Бобровникова сообщила, что после трех месяцев лечения и шести курсов химиотерапии ей объявили, что опухолей больше нет.

источник: «Советский спорт»
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