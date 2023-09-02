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«Чеховские медведи» впервые в истории потерпели поражение в матче за Суперкубок России 

Подмосковная команда уступила трофей ЦСКА. 
02 сентября 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков

Гандбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Чеховскими медведями» в матче за Суперкубок России.

Очная встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 31:26 в пользу красно-синих.

Таким образом, «Чеховские медведи» впервые в своей истории не смогли стать обладателями Суперкубка России. Турнир существует с 2014 года и команда из Чехова является девятикратным обладателем данного трофея.

Для ЦСКА Суперкубок страны первый в истории клуба. В 2020 году они проиграли титул всё тем же «Чеховским медведям» (24:27).

источник: «Советский спорт»
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