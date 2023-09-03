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Владимир Максимов: Томас Бах же не дурак – все спонсорские деньги у МОК американские

Поэтому и правила устанавливают США.
03 сентября 2023 11:49
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов отреагировал на сообщение МОК, что российские и белорусские спортсмены по «техническим причинам» не смогут выступить на Азиатских играх в Китае. Соревнования стартуют в конце сентября.

«Сейчас много разговоров о переходе гандбола в Азию, но Бах же не дурак все спонсорские деньги у МОК американские. Так что пока СВО не кончится, ничего не изменится.

Международный олимпийский комитет полностью зависит от США. А Штатам проще всего бумагу печатать. Мы можем тешить себя надеждами, но это бесполезно. Насколько я знаю, международная федерация гандбола вынуждена подчиняться МОК, если хочет, чтобы наш вид спорта остался в программе Олимпийских игр», цитирует Максимова ТАСС.

источник: ТАСС
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