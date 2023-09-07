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«Советский спорт» стал информационным партнёром «Луча»

Московская команда уже сегодня, 7 сентября, проведёт стартовый матч сезона.
07 сентября 2023 15:50
автор: Александр Кожевников

Редакция «Советского спорта» с радостью сообщает, что наше издание стало информационным партнёром женского гандбольного клуба «Луч» из Москвы.

«Советский спорт» будет освещать на своих страницах все результаты и мероприятия клуба.

«История взаимоотношений «Советского спорта» и женского гандбольного клуба «Луч» началась так давно, что гандбол в то время называли ручным мячом, а сама команда носила другое имя. «Московский «Труд» завоевал европейский кубок», - под таким заголовком в нашей газете 16 апреля 1963 года вышел репортаж об исторической победе клуба в Кубке европейских чемпионов. А ещё в тот знаменитый период в команде играла полусредняя Елена Рерих - в будущем известная журналистка, много лет проработавшая в «Советском спорте». Мне кажется символичным, что мы стали официальными партнёрами именно сейчас - когда оба наших проекта возрождаются и начинают новую жизнь. Верим, что «Советский спорт» ещё не раз напишет материалы об исторических победах «Луча», - заявил управляющий директор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко.

«Мы рады началу нашего сотрудничества с газетой «Советский спорт», одним из самых авторитетных изданий в области спорта. Мы уверены, что это партнерство будет успешным и продуктивным. Мы нацелены на развитие и продвижение гандбола в массы, и информационное сопровождение играет здесь одну из основных ролей. Ежедневно на страницах «Советского спорта» выходит множество новостей о самых разных видах спорта. Мы уверены, что благодаря этому сотрудничеству о гандболе и успехах команды «Луч» узнает много людей!», - сказал директор Московской гандбольной академии Михаил Чипурин.

источник: «Советский спорт»
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