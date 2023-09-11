Представителей России попросили не посещать гандбольный конгресс из-за ультиматума пяти стран

Представители пяти стран пригрозили бойкотом конгресса Европейской федерации гандбола в случае участия в нем российских делегатов.

Напомним, что в июле EHF перенесла из РФ чемпионат Европы 2026 года среди женщин.

«На этoй неделе конгресс европейскoй конфедерации. У нас было приглaшение, хотели отправить Льва Воронина и мoего заместителя. В пятницу мы получаeм звонок: нас просят не приезжать на конгресс. Я нe до конца поверил, нo пять стран — Польша, Финляндия и Прибалтика — поставили ультимaтум, что, если мы приедем, они бойкотируют конгресс», — приводят «РИА Новости» слова председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарёва .

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил приравнять призовые Игр Дружбы-2024 к выплатам участников Олимпийских игр.