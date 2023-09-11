ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Представителей России попросили не посещать гандбольный конгресс из-за ультиматума пяти стран

Ранее российские и белорусские гандбольные сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах.
11 сентября 2023 10:55
автор: Александр Поволоцкий

Представители пяти стран пригрозили бойкотом конгресса Европейской федерации гандбола в случае участия в нем российских делегатов.

Напомним, что в июле EHF перенесла из РФ чемпионат Европы 2026 года среди женщин.

«На этoй неделе конгресс европейскoй конфедерации. У нас было приглaшение, хотели отправить Льва Воронина и мoего заместителя. В пятницу мы получаeм звонок: нас просят не приезжать на конгресс. Я нe до конца поверил, нo пять стран — Польша, Финляндия и Прибалтика — поставили ультимaтум, что, если мы приедем, они бойкотируют конгресс», — приводят «РИА Новости» слова председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарёва .

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил приравнять призовые Игр Дружбы-2024 к выплатам участников Олимпийских игр.

источник: «РИА Новости»
«Луч» уступил ЦСКА в 1-м туре женской гандбольной Суперлиги
«Луч» уступил ЦСКА в 1-м туре женской гандбольной Суперлиги
Встреча завершилась со счётом 24:31.
07.09.2023 21:33
Гандбол
автор: Александр Кожевников
«Советский спорт» стал информационным партнёром «Луча»
Московская команда уже сегодня, 7 сентября, проведёт стартовый матч сезона.
07.09.2023 15:50
Гандбол
автор: Александр Кожевников
Владимир Максимов: Томас Бах же не дурак – все спонсорские деньги у МОК американские
Поэтому и правила устанавливают США.
03.09.2023 11:49
Гандбол
автор: Тимур Пацюк
«Чеховские медведи» впервые в истории потерпели поражение в матче за Суперкубок России 
Подмосковная команда уступила трофей ЦСКА. 
02.09.2023 17:56
Гандбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА второй раз подряд выиграл Суперкубок России
Гандболистки ярко себя проявили.
30.08.2023 17:19
Гандбол
автор: Степан Шереметьев
ГК «Луч» приглашает любителей гандбола на открытую совместную тренировку
ГК «Луч» приглашает любителей гандбола на открытую совместную тренировку
Тренировку проведет главный тренер команды.
29.08.2023 17:00
Гандбол
автор: Матвей Макаренко
Олимпийская чемпионка Бобровникова назвала победу, которая для неё важнее, чем золото Игр
Спортсменка опубликовала новое видео в социальных сетях.
22.08.2023 08:56
Гандбол
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка Рио-2016 из России сообщила, что победила рак
Олимпийская чемпионка Рио-2016 из России сообщила, что победила рак
Спортсменка рассказала, что злокачественных образований в организме больше нет.
11.08.2023 09:10
Гандбол
автор: Александр Шульгин
Африканские гандболисты пропали без вести на чемпионате мира в Хорватии
Африканские гандболисты пропали без вести на чемпионате мира в Хорватии
Полиция начала поиски спортсменов.
11.08.2023 07:34
Гандбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.