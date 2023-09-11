Гандболистка «Луча» заявила, что рассчитывает попасть с командой в топ-6 по итогам сезона

Гандболистка «Луча» Снежана Махнева рассказала, что хочет попасть с командой в шестёрку лучших женской Суперлиги. В первом туре команда уступила ЦСКА - действующему чемпиону.

«У меня будет максимально амбициозное заявление, но лично я хочу зацепиться за первую шестёрку. Причём такие мысли были в моей голове ещё до того, как стали обсуждать эту тему с девчонками по команде. Многие из них удивленно реагировали на такие слова, но я упорно стою на своем – хочу в шестерку! Лучше же стремиться попасть как можно выше, верить и бороться за это. Тут, конечно, ещё важно, чтобы после таких заявлений не последовало сильных разочарований. Впрочем, всё в наших руках», – приводит слова Махневой пресс-служба клуба.

В матче 1-го тура «Луч» уступил ЦСКА со счётом 24:31. 12 сентября в рамках 2-го тура Суперлиги команда сыграет на выезде с «Кубанью».

Отметим, что в прошлом сезоне московская команда заняла 12-е место в рамках регулярного чемпионата.