«Кубань» одержала уверенную победу над «Лучом» в матче женской Суперлиги

Во вторник, 12 сентября, в Краснодаре прошел матч 2-го тура женской гандбольной Суперлиги между «Кубанью» и «Лучом». Встреча завершилась со счётом 36:23 в пользу хозяев площадки.

В первой половине встречи гости навязывали сопротивление «Кубани», однако уступили с небольшой разницей в четыре очка. В заключительной части игры инициатива была полностью на стороне хозяев (+9).

Таким образом, после двух туров «Кубань» набрала два балла и расположилась на пятом месте в турнирной таблице. В активе «Луча» десятая позиция и ноль очков.

В следующем матче «Кубань» сыграет со «Звездой» в Краснодаре 16 сентября, а «Луч» примет «Черноморочку» в этот же день.