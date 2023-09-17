«Луч» проиграл «Черноморочке» и потерпел третье поражение подряд на старте Суперлиги

Накануне, 16 сентября, в Москве состоялся матч предварительного этапа женской гандбольной Суперлиги между «Лучом» и «Черноморочкой». Победу со счётом 29:26 одержал клуб из Новороссийска.

Самым результативным игроком встречи стала Наталья Никитина из «Черноморочки», забросившая 10 мячей. У «Луча» на площадке выделялась Мартина Борисова (8).

«Луч» за три матча пока не одержал ни одной победы и располагается на 10-м месте в турнирной таблице российской Суперлиги. «Черноморочка» одержала первую победу в сезоне и поднялась на восьмое место.

Следующий матч «Луч» проведёт в гостях у звенигородской «Звезды». Встреча состоится 21 сентября в Подмосковье. «Черноморочка» на следующий день, 22 сентября, дома примет «АГУ-Адыиф».