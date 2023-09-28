Дмитрий Балаченков: Мартина Борисова и Ксения Закордонская на пути к операциям

Главный тренер «Луча» Дмитрий Балаченков и главный тренер АГУ-«Адыиф» Наталья Дерепаско подвели итоги матча женской гандбольной Суперлиги. Встреча завершилась победой клуба Майкопа со счётом 36:30.

— Вторую игру у нас первые таймы провальные, — начал Дмитрий Балаченков. Но можем разобраться с этим. Готовимся, проговариваем, что надо активно действовать в защите, бежать переходы, возвращаться. Но слова остаются словами. В перерыве об этом же говорим. Выходим на второй тайм и более-менее играем.

— Расскажите о травмированных в команде?

— Мартина Борисова и Ксения Закордонская на пути к операциям, а не к восстановлению. У них «кресты». Скорее всего, они выбыли до конца сезона.

— А Махатадзе сегодня получила травму?

— Насколько знаю, это мышечный спазм. Травмы не должно быть.

«Похвалить девчонок можно за победу. Мы почему-то вторые таймы плохо начинаем. Вроде отдохнули 15 минут, но выходим и всё идёт вниз. Договорились в раздевалке, что мы должны побежать. А побежал соперник. Вот это мне непонятно. Когда у девчонок спрашиваешь, они тоже не знают ответ. Значит надо ещё больше бегать на тренировках», — заявила Наталья Дерепаско.

«Луч» за пять матчей пока не одержал ни одной победы и располагается на 11-м месте в турнирной таблице российской Суперлиги. АГУ-«Адыиф» одержал первую победу в сезоне и поднялся на девятое место.

Следующий матч «Луч» проведёт в гостях с тольяттинской «Ладой». Встреча состоится 1 октября. АГУ-«Адыиф» на следующий день, 2 октября, дома примет «Университет Ижевск».