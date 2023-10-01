Московский «Луч» не сумел навязать сопротивление «Ладе» в матче Суперлиги

В воскресенье, 1 октября, состоялся матч 6-го тура женской гандбольной Суперлиги между «Ладой» и «Лучом». Победу одержали хозяйки площадки со счетом 40:25.

Первая половина встреча прошла под контролем спортсменок из Тольятти – 20:13. Во втором тайме «Лада» закрепила преимущество и довела дело до уверенной победы со счетом 40:25.

Таким образом, после шести туров «Лада» набрала 12 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. «Луч» идет на 11-й позиции с нулем баллов.

В следующем матче «Лада» примет «Астраханочку» 7 октября, а «Луч» поедет в Ижевск для встречи с местным «Университетом». Игра пройдет 8 октября.