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Московский «Луч» не сумел навязать сопротивление «Ладе» в матче Суперлиги

Встреча команд прошла в Тольятти.
01 октября 2023 22:18
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 1 октября, состоялся матч 6-го тура женской гандбольной Суперлиги между «Ладой» и «Лучом». Победу одержали хозяйки площадки со счетом 40:25.

Первая половина встреча прошла под контролем спортсменок из Тольятти – 20:13. Во втором тайме «Лада» закрепила преимущество и довела дело до уверенной победы со счетом 40:25.

Таким образом, после шести туров «Лада» набрала 12 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. «Луч» идет на 11-й позиции с нулем баллов.

В следующем матче «Лада» примет «Астраханочку» 7 октября, а «Луч» поедет в Ижевск для встречи с местным «Университетом». Игра пройдет 8 октября.

источник: «Советский спорт»
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