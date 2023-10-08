Московский «Луч» одержал первую победу в сезоне-2023/2024 женской Суперлиги

В воскресенье, 8 октября, в Ижевске состоялся матч 7-го тура женской гандбольной Суперлиги между «Университетом Ижевск» и «Лучом». Победу одержали гости площадки со счетом 25:22.

Таким образом, после семи туров «Луч» набрал два очкв и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Университиет Ижевск» идет на 12-й позиции без набранных баллов.

В следующем матче «Университет Ижевск» примет «Ставрополье» 18 октября, а «Луч» на домашней площадке встретится с «Астраханочкой». Игра пройдет 20 октября.