Главный тренер «Луча» назвал причины неудачного старта в нынешнем сезоне Суперлиги

Главный тренер «Луча» Дмитрий Балаченков во время паузы в Суперлиге подвёл итоги выступлений команды на стартовом отрезке сезона и рассказывает о состоянии травмированных игроков.



Об успехе команды в Ижевске:

– Конечно же, было приятно и важно одержать первую победу в сезоне. Но я очень спокойно отношусь к цифрам, возможно, в силу возраста. Для меня гораздо важнее качество и составляющая игры. Ведь если качество игры будет улучшаться, то и очки обязательно придут. Ну а в противном случае, если никаких положительных изменений в качестве наблюдаться не будет, то даже случайная победа в конечном итоге не приведет к чему-то значимому. Прежде всего, надо думать о развитии.



О непростом старте сезона:

– На мой взгляд, слишком простое и чересчур очевидное оправдание не самому удачному старту – сваливать все на травмы. У нас молодая и голодная до побед команда, но ведь недаром многие упоминают о необходимости приобретения опыта игры на высоком уровне. Летом мы получили хорошее усиление, но не все девчонки ранее могли похвастать стабильным игровым временем в матчах Суперлиги в своих предыдущих командах. Для примера, Саша Смирнова в прошлом сезоне чаще оставалась на скамейке запасных, суммарно не проведя и 30 игровых минут на площадке. Соня Сухова во второй части сезона, уже в 2023 году, так ни разу и не сыграла за ЦСКА. Ксюша Закордонская, пусть и получала вызов в главную сборную, в Астрахани играла за молодежную команду. И это я рассказал лишь про трех человек. Я не могу упрекнуть кого-либо из девчонок в отсутствии желания, но для улучшения нашего положения нам потребуется время. К сожалению, не всегда все идет так, как мы задумываем. Часто приходится преодолевать трудности и очень важно, чтобы мы были готовы преодолеть их все вместе, несмотря ни на что.

О травмированных игроках:

– Как уже упоминал после одного из наших матчей, Ксюша Закордонская и Мартина Борисова получили тяжелые травмы и теперь еще нескоро смогут вновь помочь команде. Злата Федосова отсутствует из-за повреждения локтя, и мы сейчас настроены на то, чтобы окончательно долечить эту травму. Ведь основная проблема, которая касается многих девчонок, получающих повреждения – они не до конца долечивают свои травмы. Не занимаются должным образом собственной реабилитацией, действуя по принципу «не болит – значит, все уже хорошо». По этой причине потом случаются рецидивы, и случаются они, к сожалению, в самый неподходящий момент.

О персоналиях и оценке своей работы:

– Хочу сказать, что на старте сезона я сам, как тренер, который тоже только дебютировал на таком уровне, допустил огромное количество ошибок. Понимание этого есть, вот только упущенных очков уже не вернуть. Одной из таких ошибок было то, что я не так много игрового времени выделял в первых матчах сезона Кате Махатадзе. Она, вернувшись из сборной, показала себя не столь ярко на предсезонных товарищеских турнирах, был определенный застой. Возможно, следствие усталости. Но сейчас она и визуально, и по своему КПД оказывает большое влияние на игру команды, так что хочется выделить именно ее. Отмечу и Снежану Махневу, хотя ей не достает стабильности. Ну а 0 голов после 4 бросков в Ижевске – это совершенно не ее уровень. Во всяком случае, она мотор и мотиватор команды. И еще один очень важный момент – то, что я назвал лишь две фамилии, совершенно не означает, что я недоволен остальными девчонками. Уверен, что у меня еще будут поводы восторженно отзываться об игре каждой из них.

«Луч» в семи матчах одержпл одну победу и сейчас располагается на 10-м месте в турнирной таблице Суперлиги. В следующем туре московские гандболистки дома примут «Астраханочку». Встреча состоится 19 октября.

В 1962 году «Луч» стал первым чемпионом СССР по гандболу 7x7. На следующий год команда дебютировала на международном уровне и сразу же завоевала Кубок европейских чемпионов.