Российские гандболистки уступили Словении в матче чемпионата Европы - Советский спорт
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    • Гандбол04 декабря 2018 21:28Источник: «Советский спорт»

    Российские гандболистки уступили Словении в матче чемпионата Европы

    Во французском Нанси продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женских команд.

    В своем третьем матче на турнире сборная России проиграла команде Словении со счетом 27:29.

    Напомним, что в стартовом матче турнира сборная России обыграла француженок (26:23), а позже взяла верх над командой Черногории (24:23). Таким образом, российская сборная набрала четыре очка и заняла первое место в группе. Еще один матч группы В между сборными Франции и Черногории состоится позднее.

    Первый матч основного раунда соревнований российские гандболистки проведут 8 декабря, где встретятся с командой, занявшей первое место в группе А. Добавим, что в полуфинал турнира выходят по две лучшие команды из групп I и II. Финал чемпионата Европы состоится 16 декабря.

    Гандбол
    Чемпионат Европы
    Женщины
    Нанси (Франция)
    Группа В
    Третий тур

    Россия – Словения – 27:29 (13:13).

    Россия: Седойкина, Кузнецова, Кочетова, Дмитриева, Сень, Вяхирева, Судакова, Самохина, Макеева, Малашенко, Манагарова, Скоробогатченко, Трусова, Петрова, Фролова, Снопова.

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