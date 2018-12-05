Евгений Трефилов: Мы безобразно сыграли в атаке и столь же безобразно в защите

Гандбол 05 декабря 2018 00:49 Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение от команды Словении (27:29) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

- Мы безобразно сыграли в атаке и столь же безобразно в защите. Когда игрок забивает 12 мячей, это о многом говорит. Мы не справились с Аной Грос. В этом матче я хотел проверить в деле молодых игроков, которые пока не так много получают игрового времени. Я не могу все время использовать основной состав, должны быть и замены. Елизавете Малашенко, Антонине Скоробогатченко, Ярославе Фроловой пора проявлять себя, ведь я их уже вожу третий год на крупные турниры. Счет на табло показал, что из этого вышло. Могу только сказать, чтобы молодые игроки не боялись ответственности и брали игру на себя, - приводит слова Трефилова пресс-служба национальной команды.

Добавим, что российская сборная набрала четыре очка и заняла первое место в группе В. Первый матч основного раунда соревнований российские гандболистки проведут 8 декабря, где встретятся с командой, занявшей первое место в группе А. В полуфинал турнира выходят по две лучшие команды из групп I и II. Финал чемпионата Европы состоится 16 декабря.