Матч Евро-2018 Россия – Сербия перенесен на воскресенье - Советский спорт
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    • Гандбол07 декабря 2018 16:00Источник: EHFАвтор: Липкин Антон

    Матч Евро-2018 Россия – Сербия перенесен на воскресенье

    Во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо.

    Организаторы женского чемпионата Европы по гандболу перенесли матч основного раунда турнира Россия – Сербия с субботы на воскресенье, сообщает пресс-служба EHF.

    Решение принято из-за массовых акций протеста, которые сейчас проходят во Франции из-за повышения цен на топливо. Также перенесен матч между сборными Швеции и Франции.

    Напомним, сборная России с максимально возможными четырьмя очками вышла в основной раунд, где ее соперниками станут Сербия, Дания (10 декабря) и Швеция (12 декабря).

    Кроме того, во Франции по просьбе полиции перенесли два матча лиги 1: «ПСЖ» – «Монпелье» и «Монако» – «Ницца».

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