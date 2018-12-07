Матч Евро-2018 Россия – Сербия перенесен на воскресенье

Гандбол 07 декабря 2018 16:00 Источник: EHF Автор: Липкин Антон

Во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо.

Организаторы женского чемпионата Европы по гандболу перенесли матч основного раунда турнира Россия – Сербия с субботы на воскресенье, сообщает пресс-служба EHF.

Решение принято из-за массовых акций протеста, которые сейчас проходят во Франции из-за повышения цен на топливо. Также перенесен матч между сборными Швеции и Франции.

Напомним, сборная России с максимально возможными четырьмя очками вышла в основной раунд, где ее соперниками станут Сербия, Дания (10 декабря) и Швеция (12 декабря).

Кроме того, во Франции по просьбе полиции перенесли два матча лиги 1: «ПСЖ» – «Монпелье» и «Монако» – «Ницца».