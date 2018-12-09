Российские гандболистки обыграли сербок на чемпионате Европы - Советский спорт
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    • Гандбол09 декабря 2018 21:28Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Российские гандболистки обыграли сербок на чемпионате Европы

    Во Франции продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женщин.

    Сборная России в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Сербии. Матч закончился победой россиянок со счетом 29:25.

    Лучшим игроком матча признана Анна Вяхирева, которая забила шесть мячей.

    После четырех матчей россиянки занимают первое место в группе 1, имея в активе шесть очков. Сербки идут на четвертом месте. В плей-офф выходят две первые команды из группы.

    Напомним, что матч Россия – Сербия был перенесен с субботы из-за манифестаций, которые сейчас проходят во Франции.

    На предварительном этапе российские гандболистки обыграли Францию и Черногорию, после чего уступили аутсайдеру группы сборной Словении.

    Следующий матч команда Евгения Трефилова проведет 10 декабря против команды Дании.

    #женская сборная россии по гандболу#женская сборная сербии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин#вяхирева анна
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