Российские гандболистки обыграли сербок на чемпионате Европы

Гандбол 09 декабря 2018 21:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Франции продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женщин.

Сборная России в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Сербии. Матч закончился победой россиянок со счетом 29:25.

Лучшим игроком матча признана Анна Вяхирева, которая забила шесть мячей.

После четырех матчей россиянки занимают первое место в группе 1, имея в активе шесть очков. Сербки идут на четвертом месте. В плей-офф выходят две первые команды из группы.

Напомним, что матч Россия – Сербия был перенесен с субботы из-за манифестаций, которые сейчас проходят во Франции.

На предварительном этапе российские гандболистки обыграли Францию и Черногорию, после чего уступили аутсайдеру группы сборной Словении.

Следующий матч команда Евгения Трефилова проведет 10 декабря против команды Дании.