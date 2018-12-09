Евгений Трефилов: Впереди сборную России ждут тяжелые матчи, все только начинается - Советский спорт
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    • Гандбол09 декабря 2018 22:58Источник: «РИА Новости»

    Евгений Трефилов: Впереди сборную России ждут тяжелые матчи, все только начинается

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов подвел итоги матча 4-го тура группового этапа чемпионата Европы против Сербии (29:25).

    - Команда Сербии очень сильна на этом чемпионате Европы, порядка десяти человек играет в Лиге чемпионов. Недооценивать соперника нельзя было. Играли сумбурно, но с желанием. Однако желание не всегда побеждает. Немножко тревожно было. Впереди нас ждут тяжелые матчи, все только начинается, - приводит слова Трефилова РИА «Новости».

    Напомним, что ранее российские гандболистки обыграли Францию и Черногорию, после чего уступили аутсайдеру группы сборной Словении. Следующий матч команда Евгения Трефилова проведет 10 декабря против команды Дании.

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