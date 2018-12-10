Гандбол 10 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские гандболистки разгромили датчанок и спустя 10 лет вышли в полуфинал чемпионата Европы

Для выхода в полуфинал россиянкам была достаточна ничья.