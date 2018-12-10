Российские гандболистки разгромили датчанок и спустя 10 лет вышли в полуфинал чемпионата Европы

Для выхода в полуфинал россиянкам была достаточна ничья.
В пятом матче группового этапа чемпионата Европы женская сборная России разгромила команду Дании со счетом 32:21.
Лучшим игроком матча стала голкипер сборной России Анна Седойкина.
Благодаря победе россиянки впервые спустя 10 лет вышли в полуфинал чемпионата Европы, обеспечив себе попадание в двойку лучших сборных в группе I.
12 декабря команда Евгения Трефилова сыграет заключительный матч группового этапа со сборной Швеции.
Нант (Франция)
Чемпионат Европы
Женщины
Группа I
Россия – Дания 32:21 (14:9)
Турнирное положение: Россия – 8 очков (4 игры), Франция – 5 (4), Швеция 3 (4), Сербия 2 (3), Дания 2 (4), Черногория – 2 (3)