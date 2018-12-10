Российские гандболистки разгромили датчанок и спустя 10 лет вышли в полуфинал чемпионата Европы - Советский спорт
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    • Гандбол10 декабря 2018 21:30Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Российские гандболистки разгромили датчанок и спустя 10 лет вышли в полуфинал чемпионата Европы

    Для выхода в полуфинал россиянкам была достаточна ничья.

    В пятом матче группового этапа чемпионата Европы женская сборная России разгромила команду Дании со счетом 32:21.

    Лучшим игроком матча стала голкипер сборной России Анна Седойкина.

    Благодаря победе россиянки впервые спустя 10 лет вышли в полуфинал чемпионата Европы, обеспечив себе попадание в двойку лучших сборных в группе I.

    12 декабря команда Евгения Трефилова сыграет заключительный матч группового этапа со сборной Швеции.

    Нант (Франция)
    Чемпионат Европы
    Женщины
    Группа I

    Россия – Дания 32:21 (14:9)

    Турнирное положение: Россия – 8 очков (4 игры), Франция – 5 (4), Швеция 3 (4), Сербия 2 (3), Дания 2 (4), Черногория – 2 (3)

    #женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин#седойкина анна
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