Евгений Трефилов: Доживем до старости и махнем Европу смотреть, нашей пенсии как раз на один взлет хватит - Советский спорт
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    • Гандбол11 декабря 2018 15:30Источник: Team RussiaАвтор: Липкин Антон

    Евгений Трефилов: Доживем до старости и махнем Европу смотреть, нашей пенсии как раз на один взлет хватит

    Россия досрочно вышла в полуфинал Евро-2018.

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о том, как команда проведет выходной день после победы над Данией (32:21) на чемпионате Европы во Франции.

    – Одна из девушек сказала, что ни разу не была в Париже и очень хотела бы погулять там. Полуфинал у нас в столице. Отпустите?
    – Вот ее одну и пущу, – приводит Team Russia слова Трефилова. – Пусть идет! Она приехала Эйфелеву башню посмотреть? Я ей в кино покажу. А кто это сказал?

    – Не скажу.
    – И правильно. А то я ей такую башню покажу! Мы приехали на чемпионат Европы, а не гулять. Отпуск будет – покупай билет и вали. Виза открыта. Я за 3000 км привез человека, а он башню хочет посмотреть. Сильно, ребята! За государственный счет-то.

    – Как к Швеции будете готовиться?
    – Завтра выходной. Пойдем город смотреть. Где мы, в Нанси? В Нанте? Значит, будем смотреть Нант. Ребята, мы сюда биться приехали. Вот доживем до старости и махнем в Европу. Они же все путешествуют. На нашу пенсию купим билет. Как раз на один взлет хватить должно.

    Напомним, сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал с первого места в группе.

    В заключительном матче основного раунда 12 декабря Россия сыграет со Швецией.

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная россии по гандболу#трефилов евгений
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