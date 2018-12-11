Евгений Трефилов: Доживем до старости и махнем Европу смотреть, нашей пенсии как раз на один взлет хватит

Гандбол 11 декабря 2018 15:30 Источник: Team Russia Автор: Липкин Антон

Россия досрочно вышла в полуфинал Евро-2018.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о том, как команда проведет выходной день после победы над Данией (32:21) на чемпионате Европы во Франции.

– Одна из девушек сказала, что ни разу не была в Париже и очень хотела бы погулять там. Полуфинал у нас в столице. Отпустите?

– Вот ее одну и пущу, – приводит Team Russia слова Трефилова. – Пусть идет! Она приехала Эйфелеву башню посмотреть? Я ей в кино покажу. А кто это сказал?

– Не скажу.

– И правильно. А то я ей такую башню покажу! Мы приехали на чемпионат Европы, а не гулять. Отпуск будет – покупай билет и вали. Виза открыта. Я за 3000 км привез человека, а он башню хочет посмотреть. Сильно, ребята! За государственный счет-то.

– Как к Швеции будете готовиться?

– Завтра выходной. Пойдем город смотреть. Где мы, в Нанси? В Нанте? Значит, будем смотреть Нант. Ребята, мы сюда биться приехали. Вот доживем до старости и махнем в Европу. Они же все путешествуют. На нашу пенсию купим билет. Как раз на один взлет хватить должно.

Напомним, сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал с первого места в группе.

В заключительном матче основного раунда 12 декабря Россия сыграет со Швецией.