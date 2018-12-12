Стал известен расширенный состав мужской сборной России на чемпионат мира по гандболу

Гандбол 12 декабря 2018 18:07 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу определился с расширенной заявкой на чемпионат мира, который пройдет в Германии и Дании. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Главный тренер Эдуард Кокшаров пригласил в сборную 28 игроков:

вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи", Россия), Денис Заболотин (СКИФ, Россия), Николай Сорокин ("Спартак", Россия);

левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Роман Остащенко ("Чеховские медведи", Россия), Сергей Николаенков (СКИФ, Россия);

левые полусредние: Александр Деревень, Михаил Виноградов (оба – "Спартак", Россия), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо Бухарест", Румыния), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи", Россия);

разыгрывающие: Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия), Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Иналь Афлитулин ("Спартак", Россия), Кирилл Котов ("Чеховские медведи", Россия);

линейные: Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ, Россия). Егор Евдокимов ("Спартак", Россия);

правые полусредние: Максим Куретков, Никита Каменев (оба – "Чеховские медведи", Россия), Дмитрий Киселев ("Вардар", Македония);

правые крайние: Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак", Россия), Алексей Фокин ("Каустик", Россия).

Сборная России на групповом этапе встретятся со сборными Сербии, Южной Кореи, Германии, Бразилии и Франции. Чемпионат мира состоится с 10 по 27 января.