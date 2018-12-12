Анна Вяхирева: В чем причина моей фантастической игры? У меня нет объяснения - Советский спорт
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    • Гандбол12 декабря 2018 20:24Источник: Федерация гандбола России (ФГР)Автор: Сметанникова Дарья

    Анна Вяхирева: В чем причина моей фантастической игры? У меня нет объяснения

    Гандболистка сборной России Анна Вяхирева прокомментировала выступление команды на чемпионате Европы.

    Напомним, сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата Европы спустя 10 лет.

    «Если посмотреть, какими были голы, можно понять, что это случилось не без доли везения. У меня просто полетело. Кроме того, один кайф играть, когда вся команда работает слаженно, мяч двигается и тебе ничего другого не остаётся, кроме как завершать атаки. Мы показали отличную командную игру.

    В чём причина моей фантастической игры? У меня нет объяснения. На самом деле было очень тяжело, так как незадолго до чемпионата Европы я получила травму и мне всё никак не удавалось поймать свой ритм. Физически чувствовала себя тяжеловато. К тому же в первых матчах столкнулась с очень плотной опекой, когда меня держали несколько игроков. В этой ситуации постаралась играть на команду, раздавая передачи. Сейчас возможностей атаковать ворота больше. В любом случае очень рада, что есть возможность помогать команде. Здесь я кайфую от всего, что происходит на чемпионате Европы. Но мне бы не хотелось забегать вперёд. Давайте пока обойдёмся без восторгов.

    Стать MVP чемпионата Европы? Наша общая задача — достойно выступить, а что будет, посмотрим. Мне приятно, что я помогаю команде, создавая голевые ситуации. И приятно, что мои подруги по команде завершают атаки. Главное, что эти голевые передачи помогают побеждать», - цитирует Вяхиреву пресс-служба ФГР.

    #вяхирева анна#женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин
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