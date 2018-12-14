Российские гандболистки обыграли румынок и вышли в финал чемпионата Европы впервые спустя 12 лет

Гандбол 14 декабря 2018 21:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Париже состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женских команд.

Сборная России в полуфинале обыграла команду Румынии со счетом 28:22 (16:15, 12:7).

Лучшим игроком матча признана Анна Вяхирева, которая забила 13 мячей.

Отметим, что сборная Россия не выходила в финал чемпионата Европы c 2006 года, с тех пор, как проиграла команде Норвегии.

В финале россиянки сыграют против победителя матча Голландия – Франция, который состоится сегодня в 23:00 мск. Финал пройдет 16 декабря в 20:00 мск.