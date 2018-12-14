Российские гандболистки обыграли румынок и вышли в финал чемпионата Европы впервые спустя 12 лет - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Лада
    Чэн Тоу
    2
    5
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    ЦСК ВВС
    КРС-ОЭРДЖИ
    8
    5
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 22:30
    Нюрнберг
    Вольфсбург
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Сельта
    Леганес
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Нант
    Монпелье
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Амьен
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Страсбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Кан
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Дижон
    ПСЖ
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 00:00
    Генгам
    Ренн
    0
    0
    • Гандбол14 декабря 2018 21:03Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Российские гандболистки обыграли румынок и вышли в финал чемпионата Европы впервые спустя 12 лет

    В Париже состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женских команд.

    Сборная России в полуфинале обыграла команду Румынии со счетом 28:22 (16:15, 12:7).

    Лучшим игроком матча признана Анна Вяхирева, которая забила 13 мячей.

    Отметим, что сборная Россия не выходила в финал чемпионата Европы c 2006 года, с тех пор, как проиграла команде Норвегии.

    В финале россиянки сыграют против победителя матча Голландия – Франция, который состоится сегодня в 23:00 мск. Финал пройдет 16 декабря в 20:00 мск.

    #женская сборная россии по гандболу#женская сборная румынии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин#вяхирева анна
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта