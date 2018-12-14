Евгений Трефилов: Сборная Румынии дала достойный бой россиянкам

Гандбол 14 декабря 2018 21:36 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Сборная России впервые с 2006 года вышла в финал чемпионата Европы.

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов прокомментировал победу над Румынией (28:22) в полуфинале.

«Поздравляю сборную России с выходом в финал! Поздравляю и Румынию, которая после потери ключевого игрока (Кристины Нягу) собралась и дала нам достойный бой», - приводит слова Трефилова «Р-Спорт».

В финале россиянки сыграют против победителя матча Голландия – Франция, который состоится сегодня в 23:00 мск. Финал пройдет 16 декабря в 20:00 мск.