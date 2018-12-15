Анна Вяхирева: Победа над сборной Румынии – это заслуга всей команды

Гандбол 15 декабря 2018 00:45 Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Правый полусредний сборной России по гандболу Анна Вяхирева прокомментировала победу команды в полуфинале чемпионата Европы над сборной Румынии (28:22).

– Мне не нужна была дополнительная мотивация на этот матч. И то, что я показала в матче с Румынией, ничего не значит. Гандбол – командная игра. Я горжусь тем, какую мы работу проделали как в первом, так и во втором таймах. Победа над сборной Румынии – это заслуга всей команды, - приводит слова Вяхиревой пресс-служба ФГР.

Напомним, что в финале турнира российская сборная сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 16 декабря в Париже.