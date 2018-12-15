Анна Вяхирева: Победа над сборной Румынии – это заслуга всей команды - Советский спорт
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    • Гандбол15 декабря 2018 00:45Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

    Анна Вяхирева: Победа над сборной Румынии – это заслуга всей команды

    Правый полусредний сборной России по гандболу Анна Вяхирева прокомментировала победу команды в полуфинале чемпионата Европы над сборной Румынии (28:22).

    – Мне не нужна была дополнительная мотивация на этот матч. И то, что я показала в матче с Румынией, ничего не значит. Гандбол – командная игра. Я горжусь тем, какую мы работу проделали как в первом, так и во втором таймах. Победа над сборной Румынии – это заслуга всей команды, - приводит слова Вяхиревой пресс-служба ФГР.

    Напомним, что в финале турнира российская сборная сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 16 декабря в Париже.

    #женская сборная россии по гандболу#женская сборная румынии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин
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