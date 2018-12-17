Анна Вяхирева: Чувство, что серебро - тоже успех, отсутствует - Советский спорт
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    • Гандбол17 декабря 2018 23:22Источник: ТАСС

    Анна Вяхирева: Чувство, что серебро - тоже успех, отсутствует

    Правый полусредний сборной России Анна Вяхирева поделилась эмоциями от второго места на чемпионате Европы по гандболу в Париже.

    - Чувство, что серебро - тоже успех, отсутствует. Горечь осталась, пока от нее избавиться не удается. Я бы поставила высший балл команде за самоотдачу, но не за результат.

    В финале ничего не получилось, в защите еще более-менее мы отстояли, но проблема была в том, что не могли забить, вероятно, не до конца разобрали соперника, где-то недоработали. Ощущения от приза самому полезному игроку турнира смешанные, вроде бы приятно, но это не помогло команде, положительных эмоций было бы больше, если бы удалось победить в финале, - приводит слова Вяхиревой ТАСС.

    Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером чемпионата Европы по Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).

    #женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная франции по гандболу#вяхирева анна
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