Анна Вяхирева: Чувство, что серебро - тоже успех, отсутствует

Гандбол 17 декабря 2018 23:22 Источник: ТАСС

Правый полусредний сборной России Анна Вяхирева поделилась эмоциями от второго места на чемпионате Европы по гандболу в Париже.

- Чувство, что серебро - тоже успех, отсутствует. Горечь осталась, пока от нее избавиться не удается. Я бы поставила высший балл команде за самоотдачу, но не за результат.

В финале ничего не получилось, в защите еще более-менее мы отстояли, но проблема была в том, что не могли забить, вероятно, не до конца разобрали соперника, где-то недоработали. Ощущения от приза самому полезному игроку турнира смешанные, вроде бы приятно, но это не помогло команде, положительных эмоций было бы больше, если бы удалось победить в финале, - приводит слова Вяхиревой ТАСС.

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером чемпионата Европы по Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).