Седойкина рассказала, как Трефилов убедил ее вернуться в сборную

Гандбол 18 декабря 2018 19:32 Источник: Sport24.ru

Российская гандболистка Анна Седойкина – о том, как главный тренер сборной Евгений Трефилов убедил ее вернуться в национальную команду.

«Я не буду выдавать всех секретов, что говорил Евгений Васильевич. Просто скажу, что он умеет убеждать, умеет приводить доводы. Мы с ним просто очень хорошо поговорили.

Я его знаю не первый день, он меня знает не первый день, поэтому разговор был короткий, но емкий. Поэтому я опять здесь», – приводит слова Седойкиной Sport24.ru.

34-летняя гандболистка после Олимпийских игр 2016 года в Бразилии приняла решение прекратить выступление за национальную команду.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы 2018 года во Франции заняла второе место, уступив в финале хозяйкам турнира (22:24).