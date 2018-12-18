Седойкина рассказала, как Трефилов убедил ее вернуться в сборную - Советский спорт
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    • Гандбол18 декабря 2018 19:32Источник: Sport24.ru

    Седойкина рассказала, как Трефилов убедил ее вернуться в сборную

    Российская гандболистка Анна Седойкина – о том, как главный тренер сборной Евгений Трефилов убедил ее вернуться в национальную команду.

    «Я не буду выдавать всех секретов, что говорил Евгений Васильевич. Просто скажу, что он умеет убеждать, умеет приводить доводы. Мы с ним просто очень хорошо поговорили.

    Я его знаю не первый день, он меня знает не первый день, поэтому разговор был короткий, но емкий. Поэтому я опять здесь», – приводит слова Седойкиной Sport24.ru.

    34-летняя гандболистка после Олимпийских игр 2016 года в Бразилии приняла решение прекратить выступление за национальную команду.

    Напомним, сборная России на чемпионате Европы 2018 года во Франции заняла второе место, уступив в финале хозяйкам турнира (22:24).

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная россии по гандболу#седойкина анна#трефилов евгений
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