Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболиста на сбор перед чемпионатом мира

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд пройдет с 10 по 27 января в Дании и Германии.
Тренерский штаб сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым вызвал 21 игрока на сбор в Новогорске, который пройдет до 4 января.
вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");
левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Сергей Николаенков (СКИФ);
левые полусредние: Александр Деревень ("Спартак", Москва), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо Бухарест", Румыния), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи");
разыгрывающие: Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия), Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Кирилл Котов ("Чеховские медведи");
линейные: Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов ("Спартак", Москва);
правые полусредние: Дмитрий Киселев ("Вардар", Македония);
правые крайние: Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак", Москва), Алексей Фокин ("Каустик").
На групповом этапе чемпионата мира российские гандболисты сыграют со сборными Сербии, Германии, Бразилии, Франции и объединенной командой КНДР и Южной Кореи.