Гандбол 24 декабря 2018 16:58 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболиста на сбор перед чемпионатом мира

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд пройдет с 10 по 27 января в Дании и Германии.