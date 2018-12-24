Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболиста на сбор перед чемпионатом мира - Советский спорт
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    • Гандбол24 декабря 2018 16:58Источник: Федерация гандбола России (ФГР)Автор: Сметанникова Дарья

    Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболиста на сбор перед чемпионатом мира

    Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд пройдет с 10 по 27 января в Дании и Германии.

    Тренерский штаб сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым вызвал 21 игрока на сбор в Новогорске, который пройдет до 4 января.

    вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");

    левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Сергей Николаенков (СКИФ);

    левые полусредние: Александр Деревень ("Спартак", Москва), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров ("Динамо Бухарест", Румыния), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи");

    разыгрывающие: Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия), Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Кирилл Котов ("Чеховские медведи");

    линейные: Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов ("Спартак", Москва);

    правые полусредние: Дмитрий Киселев ("Вардар", Македония);

    правые крайние: Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак", Москва), Алексей Фокин ("Каустик").

    На групповом этапе чемпионата мира российские гандболисты сыграют со сборными Сербии, Германии, Бразилии, Франции и объединенной командой КНДР и Южной Кореи.

    #мужская сборная россии по гандболу#чемпионат мира по гандболу среди мужчин#кокшаров эдуард
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