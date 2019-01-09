Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат мира по гандболу

Гандбол 09 января 2019 11:57 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу объявил состав команды на чемпионат мира 2019 года.

В Данию и Германию на чемпионат мира отправятся 18 игроков сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

Левые полусредние: Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);

Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Пик Сегед, Венгрия);

Линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»)

Правые полусредние: Дмитрий Киселев («Вардар», Македония);

Правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалев («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).

На групповом этапе чемпионата мира российские гандболисты сыграют со сборными Сербии (11 января), Южной Кореи (12), Германии (14), Бразилии (15), Франции (17).