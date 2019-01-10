Эдуард Кокшаров: Мы едем на чемпионат мира с мыслью, что все получится

Гандбол 10 января 2019 15:40 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет с 10 по 27 января в Германии и Дании.

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о готовности команды к чемпионату мира в Германии.

– Подготовка к чемпионату мира завершена, – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. – Мысль только одна, и об этом мы разговариваем с командой каждый день: пусть что-то у нас не получается, но у нас обязательно все сложится, как надо, и мы должны добиться устраивающего нас результата. Да, нельзя сказать, что у нас все идеально, где-то между гандболистами есть игровое понимание, а где-то его еще не хватает. Но в то же время, повторюсь, мы едем на чемпионат мира с мыслью, что все получится. Перед нами стоят давно сформулированные цели – как минимум попасть в олимпийскую квалификацию – и мы должны выполнять эти задачи.

– Сборной России предстоит первый матч уже 11 января против Сербии. Многие считают эту игру едва ли не ключевой на предварительном этапе для нашей команды. Каково ваше мнение?

– Отвечу, что не нужно нагнетать обстановку. Надо относиться ко всему профессионально. Мы делаем профессиональный разбор сборной Сербии. Будем выходить на площадку, играть и доказывать, что мы сильнее. Не надо заранее кого-то делать фаворитом, а кого-то принижать. Мы уже проанализировали комбинации сербской команды. Исходя из игры соперника, ставим систему защиты, которую будем использовать, во время тренировок моделируем, как атакует сербская сборная. Заостряется внимание на определенных моментах – игре отдельных игроков, сменах. Все идет своим чередом.

Напомним, на групповом этапе сборная России сыграет в группе A с Сербией (11 января), Кореей (12 января), Германией (14 января), Бразилией (15 января) и Францией (17 января). По три лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 27 января в Германии и Дании.