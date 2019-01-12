Даниил Шишкарев: Корейцы всегда удивляют молниеносной быстротой своих атак - Советский спорт
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Гандбол12 января 2019 22:17Источник: ТАСС

Даниил Шишкарев: Корейцы всегда удивляют молниеносной быстротой своих атак

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев – о матче группового этапа чемпионата мира против объединенной командой Кореи (34:27).

- Корейцы всегда удивляют молниеносной быстротой своих атак, никогда не знаешь, куда они будут бежать. На каждом турнире они предстают командой-загадкой, мы всегда даемся диву их игре, они молодцы. Они все играют в своем чемпионате, мы там никого не знаем, и хорошо, что с ними у нас была вторая игра, мы имели возможность провести видеоанализ. В первом тайме мы воплотили все запланированное, реализовали быстрые атаки, забили легкие голы, и от этого появилась разница в счете, нам это дало сил и уверенности, а второй тайм был немножко сумбурный, - приводит слова Шишкарева ТАСС.

Добавим, что на групповом этапе сборная России еще встретится с командами Германии (14 января), Бразилии (15 января) и Франции (17 января).

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