Эдуард Кокшаров: Стараемся искать новые комбинации, исходя из особенностей обороны соперника

Гандбол 12 января 2019 22:39 Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подвел итог встрече группового этапа чемпионата мира против объединенной командой Кореи (34:27).

– Мы понимали, что сборная Кореи играет в гандбол, отличный от европейского стиля. С такими командами даже сложнее, чем, скажем, с Германией или Францией, потому что у всех есть представление, в какой гандбол играют европейские команды. Знали, что корейцы играют до конца, независимо от счета, и готовились к этому.

После матча с Сербией, который сложился неудачно, у нас была возможность посмотреть, какие есть проблемы, и во встрече с Кореей постарались их исправить. Какие-то решения удалось найти, но что-то у нас не получилось. Мне бы хотелось поблагодарить сборную Кореи за хорошую игру, нам удалось получить важный опыт, потому что нечасто доводится играть против таких команд. Когда я был игроком, мы всегда серьезно настраивались на матчи с корейской сборной. Так было и в этот раз.

– Вы говорили, что старались исправить ошибки в игре команды. Есть удовлетворение, как проходит этот процесс?

– Где-то есть, а где-то и нет. Стараемся искать новые комбинации, исходя из особенностей обороны соперника. Возможно, для кого-то стало сюрпризом, что в стартовом составе вышел Сергей Марк Косоротов, но не для нас. У него было конкретное задание на этот матч. Мы оценивали его движение, скорость работы ног, заряженность на игру, поэтому изначально высоко оценивали шансы выйти на площадку с первых минут. Плюс мы настраиваемся на длинную дистанцию, понимаем, что нельзя играть весь чемпионат обоймой из семи-восьми игроков. По этой причине где-то даем нашим лидером передохнуть. Пусть это будет даже на 15 минут, но если такая возможность есть, мы это делаем, - приводит слова тренера официальный сайт Федерации гандбола России.

Добавим, что на групповом этапе сборная России еще встретится с командами Германии (14 января), Бразилии (15 января) и Франции (17 января).