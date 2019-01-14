Эдуард Кокшаров: Наша первая и главная задача - выстоять первые минуты - Советский спорт
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Гандбол14 января 2019 15:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Эдуард Кокшаров: Наша первая и главная задача - выстоять первые минуты

Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров - о подготовке к предстоящему матчу 3-го тура групповой стадии чемпионата мира против Германии.

- При тяжелой ситуации в счете немцы обычно скатываются на «рельсовую», запланированную игру. Наша первая и главная задача — выстоять первые минуты, кода будет навал от соперника при своих болельщиках и попытка сломить нас. Затем мы должны найти, за счет чего добыть преимущество, - рассказал Кокшаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что встреча состоится сегодня, 14 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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