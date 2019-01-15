Эдуард Кокшаров: Ничья с Германией ничего не даст, если не будет победы над Бразилией

Гандбол 15 января 2019 12:39 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Липкин Антон

Российские гандболисты ушли от поражения от хозяев чемпионата мира.

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал ничью с Германией (22:22) на групповом этапе чемпионата мира в Берлине и высказался о подготовке к матчу с Бразилией.

– Я уже поговорил с ребятами и сказал, что никакой эйфории быть не должно, – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. – Они и сами все понимают, но важно услышать эти слова и от главного тренера. Надо помнить, что ничья ничего не даст, если не будет победы (с Бразилией). Будем серьезно настраиваться на эту игру, ведь она самая главная в борьбе за выход из группы.

– Успеет ли команда восстановиться, ведь в игре с Германией было затрачено много сил?

– Любой спортсмен выходит на соревнование с целью выиграть, иначе его и спортсменом назвать нельзя. Соответственно, мы сегодня хотели не просто поиграть, а победить. Возможно, кто-то из игроков затратил больше сил. Но надо понимать, что это чемпионат мира, иногда необходимо переступать через усталость или боль, такова спортивная жизнь.

Напомним, в матче с Германией Россия сравняла счет за семь секунд до конца игры.

После трех туров Россия набрала четыре очка и занимает третье место. В четвертом туре соперником российской команды станет Бразилия, у которой на два очка меньше и четвертое место. Начало матча – 17:30 (мск).