Эдуард Кокшаров: Нужно играть на победу и надеяться на чудо, что корейцы обыграют бразильцев

Гандбол 15 января 2019 20:33 Источник: ТАСС

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал поражение от команды Бразилии (23:25) на групповом этапе чемпионата мира в Берлине.

- Сегодня реализация была на очень низком уровне, это необъяснимо, потому что, если ребятам дать завтра это повторить, они моменты реализуют. Есть такая пословица - везет тому, кто везет, вот нужно было везти с самого начала, и удача бы пришла. Мы должны были играть с самого начала так, как последние 15 минут.

При определенных раскладах мы можем выйти. Завтра день мы посвятим подготовке к игре с французами, это наш последний шанс. Нужно играть на победу и надеяться на чудо, что корейцы обыграют бразильцев, - приводит слова Кокшарова ТАСС.

Добавим, что заключительный матч группового этапа между сборными России и Франции пройдет 17 января и начнется в 20:30 по московскому времени.