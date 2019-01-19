Российские гандболисты обыграли Македонию в утешительном полуфинале чемпионата мира - Советский спорт
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Гандбол19 января 2019 17:02Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Российские гандболисты обыграли Македонию в утешительном полуфинале чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу на чемпионате мира, проходящем в Германии и Дании, в утешительном полуфинале за 13-16 места встречалась с Македонией.

Игра завершилась победой россиян со счетом 30:27.

Российская команда в первой половине матча выиграла с разницей в 3 мяча (17:14), а вторая тридцатиминутка завершилась вничью (13:13).

Победив, россияне получили право сыграть в матче за 13-е место. Соперником нашей команды станет победитель другого утешительного полуфинала между сборными Чили и Катара.

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