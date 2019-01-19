Гандбол 19 января 2019 17:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российские гандболисты обыграли Македонию в утешительном полуфинале чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу на чемпионате мира, проходящем в Германии и Дании, в утешительном полуфинале за 13-16 места встречалась с Македонией.