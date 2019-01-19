Российские гандболисты обыграли Македонию в утешительном полуфинале чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу на чемпионате мира, проходящем в Германии и Дании, в утешительном полуфинале за 13-16 места встречалась с Македонией.
Игра завершилась победой россиян со счетом 30:27.
Российская команда в первой половине матча выиграла с разницей в 3 мяча (17:14), а вторая тридцатиминутка завершилась вничью (13:13).
Победив, россияне получили право сыграть в матче за 13-е место. Соперником нашей команды станет победитель другого утешительного полуфинала между сборными Чили и Катара.