Сборная России по гандболу проиграла Катару и заняла 14-е место на чемпионате мира

Девять голов на счету Ковалева.
Мужская сборная России по гандболу потерпела поражение от Катара (28:34) в матче за 13-е место на чемпионате мира в Кельне.
Самым результативным игроком матча стал правый крайний Дмитрий Ковалев, забивший девять голов.
Напомним, на групповом этапе Россия заняла четвертое место в группе A и не смогла выйти в основной раунд.
В первом матче турнира за 13-16-е места российская команда нанесла поражение Македонии (30:28).
Добавим, что два года назад на чемпионате мира во Франции сборная России под руководством Дмитрия Торгованова заняла 12-е место.
Кельн (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Матч за 13-е место
Россия – Катар – 28:34 (14:17)
Россия: Ковалев (9), Житников (7), Дибиров (3), Михалин (3), Шкуринский (2), Фокин (2), Горпишин (1), Остащенко (1).