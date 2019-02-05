Гандбол 05 февраля 2019 19:01 Источник: ТАСС

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что главный тренер женской сборной России по гандболу и «Кубани» Евгений Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем.

- Он давно жаловался на здоровье, тем более, что такой образ жизни - сплошные нервы. Человек всегда заботится обо всех, кто вокруг, договаривается о девчонках с врачами, а для себя - никогда. Сейчас он госпитализирован, проблемы достаточно серьезные, но он находится под контролем врачей. В ближайшее время завершится консилиум врачей и будет назначена операция, - приводит слова Шишкарева ТАСС.

Ранее стало известно, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре.