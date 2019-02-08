Вяхирева перенесла операцию на локте в Мадриде - Советский спорт
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Гандбол08 февраля 2019 16:14Источник: ГК «Ростов-Дон»Автор: Сметанникова Дарья

Вяхирева перенесла операцию на локте в Мадриде

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за клуб «Ростов-Дон» в четверг была прооперирована в Мадриде.

Вяхирева получила травму локтя левой руки 26 января во время матча с «Мецем» во Франции.

«Чувствую себя нормально. Операция была сложной. Ситуация оказалась хуже, чем думали врачи. Но всё прошло хорошо. Прошедшая ночь была очень тяжёлой, рука болит, но настроение положительное. Почти всё время сплю», - приводит слова гандболистки пресс-служба «Ростов-Дон».

Ожидается, что восстановление Вяхиревой займет около четырех месяцев. К работе с мячом она может приступить через 10-12 недель.

#вяхирева анна#гк ростов-дон
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