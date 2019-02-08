Вяхирева перенесла операцию на локте в Мадриде

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за клуб «Ростов-Дон» в четверг была прооперирована в Мадриде.
Вяхирева получила травму локтя левой руки 26 января во время матча с «Мецем» во Франции.
«Чувствую себя нормально. Операция была сложной. Ситуация оказалась хуже, чем думали врачи. Но всё прошло хорошо. Прошедшая ночь была очень тяжёлой, рука болит, но настроение положительное. Почти всё время сплю», - приводит слова гандболистки пресс-служба «Ростов-Дон».
Ожидается, что восстановление Вяхиревой займет около четырех месяцев. К работе с мячом она может приступить через 10-12 недель.