Около 500 человек пришли на похороны олимпийского чемпиона Погорелова В четверг ушел из жизни бывший гандболист сборной России Сергей Погорелов.

Похороны Сергея Погорелова прошли в пятницу в Волгограде. Проститься с олимпийским чемпионом пришли около 500 человек.

«Проститься и проводить в последний путь олимпийского чемпиона по гандболу Сергея Погорелова пришли примерно 500 человек - это родственники, друзья, спортивная общественность Волгограда, председатель облспорткомитета Александр Глинянов. Приехали спортсмены из Москвы и Ростова-на-Дону, из Краснодара приехал его друг Олег Ходьков, с которым они в сборной России выиграли в 2000 году в Сиднее олимпийское золото. Все мы скорбим, что так рано ушла из жизни наша «стреляющая рука», как прозвали в свое время Погорелова западные журналисты», - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет физической культуры и спорта региона.

Причина смерти Сергей Погорелова пока не ясна. Бывшего гандболиста нашла мертвым дома его мать. Ему было 44 года.

В составе «Каустика» Погорелов стал четырехкратным чемпионом России. Россиянин также выступал за испанский клуб «Сьюдад-Реаль», в составе которого выигрывал Кубок кубков. В составе сборной России Погорелов становился чемпионом Европы (1996), чемпионом мира (1997) и победителем Олимпийских игр (2000).