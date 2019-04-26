Около 500 человек пришли на похороны олимпийского чемпиона Погорелова

Похороны Сергея Погорелова прошли в пятницу в Волгограде. Проститься с олимпийским чемпионом пришли около 500 человек.
«Проститься и проводить в последний путь олимпийского чемпиона по гандболу Сергея Погорелова пришли примерно 500 человек - это родственники, друзья, спортивная общественность Волгограда, председатель облспорткомитета Александр Глинянов. Приехали спортсмены из Москвы и Ростова-на-Дону, из Краснодара приехал его друг Олег Ходьков, с которым они в сборной России выиграли в 2000 году в Сиднее олимпийское золото. Все мы скорбим, что так рано ушла из жизни наша «стреляющая рука», как прозвали в свое время Погорелова западные журналисты», - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет физической культуры и спорта региона.
Причина смерти Сергей Погорелова пока не ясна. Бывшего гандболиста нашла мертвым дома его мать. Ему было 44 года.
В составе «Каустика» Погорелов стал четырехкратным чемпионом России. Россиянин также выступал за испанский клуб «Сьюдад-Реаль», в составе которого выигрывал Кубок кубков. В составе сборной России Погорелов становился чемпионом Европы (1996), чемпионом мира (1997) и победителем Олимпийских игр (2000).
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