Сборная Узбекистана обыграла команду Кыргызстана со счетом 93:0 - Советский спорт
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06 мая 2019 17:04ГандболГичунцев Артур

Сборная Узбекистана обыграла команду Кыргызстана со счетом 93:0

Встреча прошла в Улан-Баторе.

Гандболистки сборной Узбекистана (U-19) одержали победу над сверстницами из Кыргызстана на турнире IHF Trophy – 93:0.

Таким образом, узбекские спортсменки установили рекорд.

Ранее в других матчах были зафиксированы следующие результаты: 86:31 – победа юниорской сборной Бахрейна над командой Индии и 92:16 – в матче юношей Египта и Мавритании.

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