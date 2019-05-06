Сборная Узбекистана обыграла команду Кыргызстана со счетом 93:0

Гандболистки сборной Узбекистана (U-19) одержали победу над сверстницами из Кыргызстана на турнире IHF Trophy – 93:0.
Таким образом, узбекские спортсменки установили рекорд.
Ранее в других матчах были зафиксированы следующие результаты: 86:31 – победа юниорской сборной Бахрейна над командой Индии и 92:16 – в матче юношей Египта и Мавритании.
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