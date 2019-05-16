Возвращение Трефилова после болезни состоится 19 мая - Советский спорт
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16 мая 2019 14:51ГандболКоноплев Александр

Возвращение Трефилова после болезни состоится 19 мая

Трефилов возвращается на тренерский мостик.

Женским гандбольным клубом «Кубань» в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России против «Звезды» будет руководить Евгений Трефилов. Об этом сообщил генеральный директор краснодарцев Сергей Вальтер.

В феврале 2019 года Трефилов перенес операцию на сердце. 6 мая он провел первую тренировку после болезни.

– Евгений Васильевич будет руководить командой в ответном матче со «Звездой» 19 мая, – сказал Вальтер в интервью ТАСС.

Первый матч между «Кубанью» и «Звездой» за бронзу чемпионата России пройдет 16 мая.

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