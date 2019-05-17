«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом матче финальной серии чемпионата России - Советский спорт
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17 мая 2019 20:54ГандболКоноплев Александр

«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом матче финальной серии чемпионата России

«Ростов-Дон» – победитель двух последних чемпионатов России.

В первом матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди женщин «Лада» на своей площадке уступила «Ростов-Дону» – 31:34. Основное время матча завершилось со счетом 27:27, а в овертайме гости оказались сильнее.

Самой результативной на площадке была голландка из «Ростов-Дона» Лоис Аббинг. Она набрала 11 очков.

Ответная встреча серии до двух побед состоится 21 мая в Ростове-на-Дону.

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