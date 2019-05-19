Трефилов впервые после операции на сердце вернется на площадку в матче со «Звездой» В феврале 2019 года Трефилов перенес операцию на сердце. 6 мая он провел первую тренировку после болезни.

Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов будет руководить командой во втором матче серии плей-офф чемпионата России за третье место против «Звезды». Об этом сообщают РИА Новости.

В первом матче серии «Кубань» победила со счетом 32:28. Вторая игра состоится 19 мая в Краснодаре.

Напомним, Трефилов в начале февраля был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем перед матчем группового этапа Кубка ЕГФ с «Безансосном».