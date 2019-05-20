Трефилов пройдет обследование перед работой со сборной

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов пройдет обследование, которое определит, сможет ли он работать с национальной командой во время предстоящего сбора.
Накануне 63-летний специалист впервые руководил «Кубанью» после операции на сердце. Во втором матче серии за третье место команда Трефилова нанесла поражение «Звезде» (28:26) и стала бронзовым призером суперлиги. При этом по состоянию здоровья главный тренер «Кубани» не принял участие в церемонии награждения.
«Евгений Васильевич пройдет обследование, после которого будет вынесено решение врачей о возможности его работы с национальной командой», – приводит ТАСС слова генерального директора «Кубани» Сергея Вальтера.
Отметим, что на 1 июня у сборной России запланирован товарищеский матч с Голландией. Одним из ассистентов Трефилова в национальной команде является главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов.
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