Трефилов пройдет обследование перед работой со сборной - Советский спорт
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20 мая 2019 11:20ГандболЛипкин Антон

Трефилов пройдет обследование перед работой со сборной

Сборная России сыграет 1 июня с Голландией.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов пройдет обследование, которое определит, сможет ли он работать с национальной командой во время предстоящего сбора.

Накануне 63-летний специалист впервые руководил «Кубанью» после операции на сердце. Во втором матче серии за третье место команда Трефилова нанесла поражение «Звезде» (28:26) и стала бронзовым призером суперлиги. При этом по состоянию здоровья главный тренер «Кубани» не принял участие в церемонии награждения.

«Евгений Васильевич пройдет обследование, после которого будет вынесено решение врачей о возможности его работы с национальной командой», – приводит ТАСС слова генерального директора «Кубани» Сергея Вальтера.

Отметим, что на 1 июня у сборной России запланирован товарищеский матч с Голландией. Одним из ассистентов Трефилова в национальной команде является главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов.

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