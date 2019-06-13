Сборная России обыграла итальянцев и досрочно вышла на чемпионат Европы - Советский спорт
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13 июня 2019 21:51ГандболГичунцев Артур

Сборная России обыграла итальянцев и досрочно вышла на чемпионат Европы

Турнир пройдет с 9 по 26 января 2020 года.

Гандболисты сборной России нанесли домашнее поражение команде Италии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Бусто-Арсицио и завершилась со счетом 30:23.

Таким образом, россияне набрали 7 очков, заняли второе место, и досрочно вышли в финальную часть турнира.

В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет со сборной Словакии. Встреча пройдет 16 июня.

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