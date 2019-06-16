Россияне обыграли Словакию в отборочном турнире ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу обыграла Словакию в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020. Счет встречи – 30:20.
Лучшим на площадке был левый полусредний словацкой сборной Мартин Бриатка, забросивший шесть мячей. У сборной России пять раз отличился Игорь Сорока.
Сборная России выиграла четыре матча из шести, заняв второе место и гарантировав участие на чемпионате Европы. Именно там будут разыгрываться лицензии для участия на Олимпиаде-2020.
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