Россияне обыграли Словакию в отборочном турнире ЧЕ Россияне выиграли четыре матча из шести.

Мужская сборная России по гандболу обыграла Словакию в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020. Счет встречи – 30:20.

Лучшим на площадке был левый полусредний словацкой сборной Мартин Бриатка, забросивший шесть мячей. У сборной России пять раз отличился Игорь Сорока.

Сборная России выиграла четыре матча из шести, заняв второе место и гарантировав участие на чемпионате Европы. Именно там будут разыгрываться лицензии для участия на Олимпиаде-2020.